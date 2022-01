Mourinho non ci sta: “Il Var ha deciso la partita: vi spiego perché!”

José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara Milan-Roma, persa 1-3 contro il Milan:

Sulla gara: “La mia squadra è sempre stata in partita. L’ultimo gol e l’ultimo rigore sono due episodi esempio, perdiamo troppo facilmente la palla. In certe occasioni abbiamo avuto una qualità bassissima.



Anche l’arbitro è il Var hanno una qualità bassissima: non mi è arrivata ancora nessuna immagine sul primo rigore, non si vede un contatto puro e netto. Ho chiesto una clip per questo rigore perché i miei analisti non lo hanno visto. Ha dato anche un rigore negli ultimi minuti buttando fuori un giocatore che salterà la prossima partita. Perché non lo ha dato anche per altri episodi? Il Var vuole fare il fenomeno e decidere la partita, invece deve stare zitto e bersi un tè”.