Situazione rinnovi, Maldini preoccupato per due giocatori!

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina, non arrivano segnali confortanti in in casa Milan per quel che riguarda i rinnovi di Franck Kessié e di Alessio Romagnoli.

Franck Kessié, Alessio Romagnoli, rinnovi

I contratti dei due giocatori scadranno il prossimo 30 giugno, ma le parti sono ancora molto distanti.

L’ivoriano adesso è impegnato in Coppa d’Africa, mentre il capitano è rientrato ieri dopo aver avuto il Covid.

Sembra che tempo ce ne sia, ma stringe, e la possibilità di arrivare ad un accordo, per entrambi, diventa sempre più difficile.