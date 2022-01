Terza dose obbligatoria per i calciatori? La situazione!

Potrebbe arrivare una nuova svolta per i calciatori: l’obbligo della terza dose di vaccino.

Infatti, secondo quanto riferisce Nicolò Schira, il Consiglio Federale della Figc potrebbe istituire questo nuovo obbligo per tutti i giocatori.

Il Consiglio Federale, spiega il giornalista, si riunirà il 21 gennaio per prendere la decisione finale. Al momento nulla è sicuro ma le valutazioni sono in corso.

Di seguito il tweet di Nicolò Schira:

Il Consiglio Federale #FIGC in agenda il 21 gennaio potrebbe istituire la terza dose vaccinale obbligatoria per tutti i calciatori. Valutazioni in corso. #Covid_19