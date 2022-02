Il giornalista è sicuro: “Scudetto? Il Milan non deve perdere l’occasione”

Il noto giornalista Giancarlo Padovan, intervenuto oggi a Sky Sport 24, ha commentato il momento del Milan, reduce dal passo falso contro la Salernitana che però non è stato sfruttato dalle altre squadre in lotta per lo scudetto:

“Il Milan è un buon collettivo, ha un bravo allenatore. Non deve perdere l’occasione di provare a vincere lo scudetto quest’anno. I tanti intoppi delle rivali pongono i rossoneri nelle condizioni di dire la loro: il Milan è una squadra, non ha bisogno del solista e la lunga assenza di Ibra ne è la controprova“

Su Kessié aggiunge: “Per me è centrocampista. Ha dimostrato di potersela cavare da trequartista ad Empoli, poi nel derby ha fatto fatica. Lui deve stare nel mezzo, dove contrasta, recupera e fa partire“.