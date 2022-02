Il Milan guarda in casa Atalanta per sostituire Ibra!

Le evidenti lacune in attacco dovute alle poche scelte per mister Pioli hanno compromesso anche la sfida con la Salernitana.

Ora il Milan si appresta ad affrontare l’Udinese, ma con il ritorno in campo di Ibra che sembra più lontano che mai, urgono rinforzi lì davanti.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan starebbe guardando in casa Atalanta per sostituire lo svedese: stiamo parlando di Luis Muriel.

Muriel Milan Atalanta

Il numero 10 colombiano, alle prese con una delle sue peggiori stagioni da quando è in Italia, avrebbe manifestato segnali di sofferenza e vorrebbe cambiare aria.

Il Milan farebbe al caso suo, ma anche in questo caso la concorrenza non mancherebbe: anche la Juventus, infatti, gradirebbe e non poco un su acquisto.

Con il contratto in scadenza l’anno prossimo, le esigenze del club bergamasco saranno basse, si stima non più di 15 milioni di euro.