Il Sindaco Sala preoccupato: l’ha detto su San Siro!

Il Sindaco di Milano, Beppe Sala, oggi ha avuto un dialogo con il consigliere comunale Luca Bernardo a Palazzo Marino per parlare del nuovo stadio:

“Sullo stadio la mia unica paura è di rimanere con il cerino in mano che si chiama San Siro. Se le società dovessero andare da un’altra parte sarebbe un grande problema. Io non ravviso motivi per non fare il dibattito pubblico perché in ogni caso il sistema in questo momento è comunque bloccato. Può non essere male fare un dibattito, ma le società hanno una pazienza che rischia di esaurirsi”, ha aggiunto.

San Siro

“Ad ogni modo non so quando ci sarà una commissione ad hoc, ma confermo la disponibilità a partecipare. Il sistema calcio non è sostenibile da tempo. La pandemia ha peggiorato i conti delle società. Mesi fa si parlava della Superlega, idea poco democratica, ma una specie di Superlega in Europa c’è già, ossia la Premier che ottiene circa 4 miliardi di euro all’anno dai diritti tv. La Liga 2 miliardi, la Bundesliga più della serie A, che prende un miliardo, poco di più della Ligue 1”.