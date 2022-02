Lanna: “Qui per fare risultato. Maldini? Nelle scorse settimane avevo parlato con lui per un motivo!”

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Milan-Samp. Le parole:

Sui tifosi: “Vedere tanti tifosi in trasferta è molto bello. I risultati aiutano, speriamo oggi di continuare a proporre gioco, magari facendo anche risultato.

Su Gabbiadini: “Certamente l’infortunio di Manolo è stata una doccia fredda, anche perché è arrivato in un momento in cui non potevamo riparare. Per noi era un giocatore di punta. Lo aspettiamo per la prossima stagione. Sono contento di aver trovato un Giovinco molto propositivo, speriamo di poterlo vedere in campo tra una quindicina di giorni.

Sulla scelta di Giampaolo e il mercato: “Giampaolo conosce l’ambiente e aveva allenato già diversi giocatori, quindi la scelta è stata molto facile. Il mercato è stato molto rapido e, viste le poche risorse che avevamo, credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro.

Su Maldini: “Con Paolo ci siamo incontrati negli spogliatoi. Avevamo già parlato nelle scorse settimane anche per l’acquisto di Conti. Con lui abbiamo vissuto tante battaglie. La nostra vittoria qui a San Siro credo sia stata molto importante per la conquista finale dello Scudetto.

Sul futuro della squadra: “Intanto pensiamo a salvarci in questa stagione. Per il prossimo anno poi si vedrà. Noi stiamo programmando le prossime settimane con serietà anche se sappiamo che la società attualmente è in vendita”.