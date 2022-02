“San Siro è la casa del Milan!”: la risposta di Maignan fa il giro dei social!

Mike Maignan è stato uno dei protagonisti del derby di ieri: è anche grazie alle sue parate che il Milan è riuscito a restare a galla soprattutto nel primo tempo, quando la squadra ha fatto più fatica. In un post su Instagram, il portiere francese ha voluto raccontare il suo pre derby, caratterizzato da un particolare retroscena.

Maignan

Maignan infatti, mentre cercava di parcheggiare la sua auto allo stadio, è stato fermato da un parcheggiatore che non glielo ha permesso. La giustificazione era che fosse l’Inter a giocare in casa e non il Milan.

Queste le sue parole: “Ieri quando ho voluto, come al solito, parcheggiare la macchina allo stadio, il parcheggiatore mi ha detto: ‘Scusa, ma oggi la tua macchina deve stare fuori! Questa è la casa dell’Inter in questo fine settimana’. Io gli ho risposto: ‘Hai appena cambiato l’arredamento senza il mio permesso! San Siro mi è stata presentata come la casa del Milan'”.

FILIPPO FAGIOLINI