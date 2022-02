Pioli in conferenza: “Ibra e Rebic assenti. Tomori? Non credo possa farlo!”

A poco più di 24 ore dal derby Inter-Milan Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa da Milanello per presentare la gara di domani.

Il Milan è chiamato alla vittoria per accorciare sull’Inter, attualmente a 4 punti di distanza, con una gara in meno. Nel glorioso palcoscenico di San Siro le due compagini si sfideranno nel pomeriggio di domani alle ore 18 davanti a 37.000 spettatori, un tutto esaurito particolare, visto il 50% della capienza consentito negli stadi.

SpazioMilan, come di consueto, ne propone la diretta testuale.

“Kessie un deterrente per Brozovic? Tenere in mente le prerogative degli avversari è importante, sarà così anche domani, servirà tanto movimento e velocità. Non snatureremo il nostro gioco”.

“Stiamo lottando per l’altissima classifica, che sia Champions o scudetto, siamo tornati competitivi, con la Juventus abbiamo fatto una buonissima partita, è mancata qualità negli ultimi metri, dobbiamo trovarla domani. Serve una squadra concentrata e attenta”.

“Gli infortunati? Nè Zlatan né Rebic saranno disponibili domani, Tomori ha fatto un grande lavoro, sarà disponibile ma non credo potrà partire dall’inizio”.

“Classifica invertita rispetto all’andata? L’Inter sta facendo risultati importanti, noi abbiamo avuto un calo. Vedo i ragazzi uniti: possiamo fare ancora molto bene”.

“La partita pesa tanto per tantissimi motivi: è un derby, potrebbe dare grandissima fiducia, positività e forza, e punti importanti in classifica”.

“Giroud è un giocatore di caratura internazionale, ha grande voglia di fare bene ed è pronto”.

“Inter favorita? L’Inter è forte, ma anche noi abbiamo le nostre qualità. Per come giocano le due squadre ci saranno tanti duelli. La squadra che vincerà più duelli avrà la possibilità di vincere la partita e noi dobbiamo sfruttare queste situazioni, cercando di essere più bravi di loro”.

“Theo è cresciuto, è sempre molto disponibile. Sta diventando un giocatore completo dalle grandissime potenzialità. Deve puntare veramente al massimo: può essere un giocatore decisivo in entrambe le fasi. Anche domani potrà mettere in risalto le sue qualità”.

“Sono assolutamente positivo e fiducioso. La nostra sul mercato è stata una scelta condivisa: non si è creata la situazione per migliorare di così tanto il nostro livello e quindi abbiamo scelto di puntare sui nostri giocatori dei quali conosciamo le qualità tecniche e morali. Chi crede nei propri obiettivi deve dare sempre il massimo: certe volte il vento ti spinge, altre ti viene contro ed è lì che devi dimostrare di essere forte. Io sono assolutamente convinto che questa squadra possa lottare per il vertice del campionato”.

“È una partita importantissima, ma ce ne sono state altre come quella di Torino e di Bergamo. L’assenza di Ibra ci dispiace; siamo cresciuti tanto con lui, ma abbiamo già dimostrato di essere forti anche senza di lui. Dobbiamo avere quello spirito che ci ha sempre contraddistinto soprattutto nei momenti delicati delle nostre stagioni“.

“Lazetic ha una bella faccia, disponibile, è molto giovane con un obiettivo in testa. Ha grandi mezzi fisici abbinati ad un’ottima tecnica, domani sarà con noi e capirà cosa significa il Milan”.

“Kessie sta bene, l’ho visto in condizioni fisiche e mentali ottime, da lui mi aspetto una prova di spessore”.

“Juventus in corsa Champions? È sempre stata in corsa. Non è mai stata fuori. Il campionato è molto equilibrato, molto simile allo scorso anno. Il nostro obiettivo è di migliorare il punteggio dello scorso anno”.

“Rebic ha subito un trauma alla caviglia nel fine settimana scorso e non è ancora guarito; speriamo di recuperarlo presto”.

Pioli Inter Milan

“II derby sono sempre imprevedibili. Sono difficili da preparare e da capirne lo svolgimento. Sono quelle partite che ci devi stare dentro con grande attenzione e spirito di sacrificio: i miei giocatori sapranno interpretare bene la partita con questo animo, andando anche sopra i nostri limiti”.

“Da Leao è giusto aspettarsi sempre tanto. Deve essere ancora più convinto di quanto sia forte, essere più decisivo ogni partita. Adesso è il momento di dimostrarlo”.

“Potessi firmare per la vittoria di domani firmerei (ride, ndr) è un percorso molto lungo. Adesso ci concentriamo su domani, sappiamo quanto è importante per i nostri tifosi”.

“Conosciamo bene gli avversari, tutte le partite vengono curate con i dettagli, abbiamo la nostra strategia”.