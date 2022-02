Pioli: “È stata la settimana perfetta. Scudetto? Lavoro per realizzare i miei sogni”

Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Sky, ha analizzato così la vittoria sulla Sampdoria:

Sulla squadra:

“L’importante è avere sempre un’identità di gioco in entrambe le fasi di gioco. Il nostro obiettivo è quello di migliorare il punteggio dello scorso anno, che non è una cosa semplice. Al momento siamo sopra di due punti rispetto alla scorsa stagione”.

Sul sogno Scudetto:

“Cerco di lavorare tanto per realizzare i sogni che faccio di notte”.

Sulla partita:

“Avevamo preparato la partita in maniera diversa. Pensavo che avrebbero giocato con il 4-3-1-2. Siamo stati però comunque molto bravi ad aggredirli e sfruttare al meglio le nostre caratteristiche”.

Sull’ambiente:

“Sono orgoglioso quando vedo che i nostri tifosi sono in grado di apprezzare non solo le giocate a livello tecnico, ma anche le rincorse di sacrificio”.

Sulle rotazioni:

“L’uscita dalla Champions è stata una delusione. Volevamo a tutti i costi partecipare agli ottavi. In ogni caso ci è rimasta ancora la Coppa Italia, quindi credo che ci sarà comunque spazio per far giocare tutti”.

Sul vantaggio di non dover giocare più in Champions:

“L’anno scorso per l’Inter è stato così, ma non credo sia stato solo quello”.

Su Leao:

“Leao è un giocatore straordinario, ma non deve accontentarsi. Per giocare 90 minuti deve correre. Sia per lui che per Tonali mi ero accorto dal secondo giorno di ritiro che c’era in loro qualcosa di diverso”.



L’allenatore del Milan ha parlato poi ai microfoni di DAZN:



Sull’aspetto psicologico della squadra:



“Noi dobbiamo nutrirci di entusiamo. I nostri tifosi ci danno un’energia incredibile. Non è facile giocare 95 minuti al massimo ma abbiamo gestito bene la partita anche se dovevamo chiuderla prima. Abbiamo completato una settimana molto importante.“



Sul chiuderla prima:



“Nel primo tempo ci siamo accontentati troppo. Nel secondo tempo abbiamo avuto molte più occasioni che non abbiamo sfruttato. Se non si chiude prima, le partita si possono vincere anche uno a zero.“



Su Ibra e sulla crescita della squadra:



“Fa parte del percorso. Due anni fa avevamo meno esperienza. Ibra ci ha fatto crescere tantissimo e sarà ancora importante. Tutti saranno importanti da qui alla fine. Noi vogliamo fare sempre la prestazione.”



Su Leao e i motivi della sostituzione:



“Leao è stato sostituito per intensità. Io ho alternative valide. Avreste avuto un’altra opinione su Rebic se avesse segnato in alcune occasioni. Sono soddisfatto della prestazione di Rafa. Preferisco togliere un giocatore al 60′ che ha dato tutto anziché uno che al 90′ ha ancora qualcosa da dare“.



Sul discorso di Berlusconi:



“L’avevo sentito. È semplice come vogliamo attaccare. Dipende dalla situazione. Son stati bravi i giocatori a leggere la situazione.“



Sull’aria diversa:



“Si respira un’aria positiva. Sappiamo cosa poteva succedere con un risultato diverso dal derby. Noi cechiamo sempre di migliorare la classifica che è importante, ma la strada è ancora lunga.“