Pioli non ha dubbi: “Leao mi ricorda un grande campione. Ibra? Ecco quando torna”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Sampdoria. Queste le sue parole:

Sugli obiettivi della stagione:

“Abbiamo stampato la classifica dell’anno scorso ad inizio stagione ed il nostro obiettivo è migliorare i 79 punti dell’ultimo campionato. Abbiamo fatto una settimana perfetta e sono contento per i ragazzi che hanno dato veramente tutto. Sappiamo, però, che il campionato è ancora lungo”.

Sul goal di Leao:

“Siamo stati bravi a capire che la Samp in quel momento, venendo a prenderci alti, avrebbe accettato la parità nell’uno contro uno in difesa e che quindi sarebbe stato conveniente cercare la palla in profondità. Le qualità di Maignan e Leao hanno fatto il resto”.

Sullo Scudetto:

“Noi cercheremo di dare il massimo e di fare più punti possibili. Sappiamo che le prossime partite saranno molto importanti”.

Sui fischi a Kessié:

“Ho sentito anche io. Non credo che sia la cosa giusta, perché abbiamo bisogno di tutti. Anche il passato ci insegna che poi sono gli atteggiamenti e i comportamenti a fare la differenza. Quando faccio la formazione, non mi interessa se un giocatore ha rinnovato o va in scadenza. Fin quando avranno gli atteggiamenti giusti li metterò in campo”.

Ancora su Leao:

“Mi ricorda Henry, ma è vero che Rafa deve essere sé stesso. Credo che possa sempre fare meglio, non si deve accontentare: ha le qualità per arrivare sul tetto d’Europa e del mondo”.

Sul rientro di Ibra:

“Non sono in grado di dire quando possa rientrare. Le valutazioni fatte ieri sono andate abbastanza bene, ma non credo che possa rientrare in questa settimana per la Salernitana”.