Ranking UEFA, il Milan perde colpi: superato da una rivale!

Non è bastato il ritorno nei gironi di Champions League al Milan per guadagnare punti nel Ranking UEFA in vigore dal 2018.

La squadra allenata da Pioli, infatti, soprattutto dopo l’eliminazione dalle coppe, ha perso punti nel famoso ranking e, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, anche posizioni.

Inter, Milan, Ranking UEFA

Pare infatti che l’Inter abbia superato il Milan in questa speciale classifica che determina la distribuzione di una parte delle risorse derivanti dalle competizioni UEFA e destinate ai club.

L’Inter attualmente si trova al 26esimo posto, mentre il Milan, scavalcato dai cugini, ora è al 27esimo posto, a 22 posizioni dalla Juventus, prima tra le italiane.