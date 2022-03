Addio Ibrahimovic, il giornalista sicuro: “C’è già il sostituto!”

Il giornalista Paolo Bargiggia, intervenuto alla trasmissione radiofonica 1 Football Club, parla della lotta scudetto ma, soprattutto, del futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Su Ibrahimovic: “Nella prossima stagione i rossoneri non avranno Ibrahimovic. Da quanto mi risulta allo svedese non sarà rinnovato il contratto. Lui non vuole smettere ma visti i tempi di recupero troppo lunghi dagli infortuni hanno deciso di non rinnovare il contratto. Manca l’ufficialità chiaramente ma questo è quello che secondo le mie fonti succederà nella prossima stagione. I rossoneri nella prossima stagione prenderanno Belotti a zero dal Torino“.

Andrea Belotti

Sullo scudetto: “La vittoria con l’Empoli è importante, soprattutto perché è riuscita a battere una cosiddetta piccola. Il destino dei rossoneri è tutto nelle loro mani, tra due giornate c’è Juve-Inter e gli uomini di Pioli potrebbero ulteriormente approfittarne. Il Milan è lanciato verso lo scudetto a mio avviso»

Infine, menziona anche Botman e dice: “Sono molto avanti con il Lille nella trattativa che porta a Botman. In caso di arrivo del calciatore del club francese, partirà Romagnoli. Per lui si è parlato tanto di un interessamento della Lazio ma la Juventus proverà a prendere il calciatore»