Affaticamento muscolare per un titolare del Milan: in dubbio per l’Empoli!

Il Milan si prepara a scendere in campo, a San Siro, tra poche ore contro l’Empoli.

Foto: Getty Kessie Milan Empoli

Come riportato da Sky Sport, in casa rossonera potrebbe esserci una novità dell’ultima ora: Franck Kessié ha riportato un affaticamento muscolare nella giornata di ieri e, salvo sorprese, potrebbe partire dalla panchina.

Al suo posto, sulla trequarti giocherà Brahim Diaz. Stefano Pioli, non vuole correre nessun rischio e preferisce lasciare in via precauzionale il centrocampista ivoriano in panchina.

Seguono aggiornamenti.