Belotti sul suo futuro al Milan: “Ho sempre lasciato uno spiraglio!”

Dopo la sconfitta contro il Genoa, Andrea Belotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, rispondendo sulla questione rinnovo:

Belotti Milan Torino

“Sono sempre stato chiaro e ho sempre detto che questa era una situazione che volevo valutare a fine anno per capire tutto insieme alla società e all’allenatore. Sono sette anni che sono qui a Torino: voglio capire tutto, dalle ambizioni agli obiettivi. Questa per me deve essere una decisione importante, devo prenderla nel modo corretto. Se c’è ancora uno spiraglio? Io l’ho sempre dato“.

Maldini osserva la situazione, valutando anche altri profili, tra cui il belga Origi.

Francesco Scanu