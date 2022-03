Calciomercato Milan: Berardi nel mirino, ma un ostacolo frena tutto!

Stagione di alti e bassi quelle di Alexis Saelemaekers e Junior Messias fin qui. Per questo motivo la dirigenza del Milan sarebbe orientata a spendere una parte del budget estivo per il ruolo di esterno destro d’attacco.

Un nome che piace è quello di Domenico Berardi, autore di 14 gol e 11 assist fin qui con il suo Sassuolo. Una stagione da grande giocatore, attirando l’attenzione di diversi club, tra cui il Diavolo.

Berardi

Maldini e Massara vorrebbero tentare l’assalto in estate per lui, ma c’è un ostacolo: la proprietà non sarebbe infatti convinta di fare un investimento così importante per un giocatore prossimo ai 28 anni. Ragionamenti in corso sull’esterno italiano, nel frattempo si seguono altri profili.