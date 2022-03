Calciomercato Milan, oltre a Botman si punta un terzino della Serie A!

Il Milan, dopo l’infortunio di Simon Kjaer si è dovuto adattare lì dietro. L’esplosione di Pierre Kalulu, però, non ha fatto rimpiangere il centrale danese che tornerà l’anno prossimo. Inoltre, molto probabilmente, Romagnoli lascerà i rossoneri a fine stagione, dunque la dirigenza ha messo nel mirino Sven Botman.

Calciomercato Milan difesa

Come riportato da Tuttosport, il centrale olandese è in continuo contatto con il Milan attraverso i suoi agenti, dunque c’è fiducia. L’altro nome, però, è per la fascia: si tratta di Andrea Cambiaso. Il terzino rossoblù piace anche alla Juve e potrebbe andare a sostituire Ballo-Touré che non dovrebbe essere confermato.