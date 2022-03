Calciomercato Milan, la Juventus piomba sull’obiettivo di Maldini: i dettagli

Nonostante manchino ancora diverse settimane all’apertura del calciomercato estivo, iniziano già a circolare numerose indiscrezioni in merito ai possibili acquisti da parte del Milan per la prossima stagione.

Sono tanti i nomi finiti sul taccuino della dirigenza rossonera. L’ultimo, secondo quanto riportato da TMW, riguarderebbe un giovane terzino, sul quale, però, si sarebbe fiondata anche la Juventus.

Mazraoui, calciomercato, parametro zero

Il calciatore in questione è Noussair Mazraoui. Il laterale marocchino, classe 1997, ha deciso di non rinnovare il contratto con l’Ajax e, quindi, si libererà a parametro zero. Oltre a Milan e Juventus, però, c’è da segnalare anche il forte interesse di altri club come Roma, Barcellona, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen.