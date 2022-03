Milan, Crespo torna sull’episodio: “Non mi do pace”

Il ricordo di Hernan Crespo.

Le parole dell’ex

In un’intervista a la Gazzetta dello Sport Hernan Crespo è tornato su uno degli episodi sportivamente più tragici della storia del Milan.

La partita in questione è la finale di Champions League del 2005 persa contro il Liverpool che è riuscito a ribaltare lo 0-3 di fine primo tempo. Queste le sue parole: “Una notte che ricorderò per sempre.

Crespo Milan Liverpool

Mi è entrata nell’anima, non la dimenticherò mai più. È stato detto che all’intervallo stavamo già festeggiando, ma sono bugie.

Mi ricordo che io, Maldini e Shevchenko parlavamo di come riuscire a segnare il quarto gol, non abbiamo pensato nemmeno per un istante ai festeggiamenti“.