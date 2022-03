“Da quando è al Milan non è migliorato”, Costacurta lo distrugge in diretta!

Alessandro Costacurta, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato così il rendimento di Alessio Romagnoli dal momento del suo trasferimento al Milan:

“Penso che Romagnoli sia ancora quello che è arrivato dalla Roma. Non ho visto dei miglioramenti incredibili. Credo sia migliorato troppo poco per essere considerato un difensore forte e affidabile. Kalulu è diventato un calciatore affidabile: sa quando essere aggressivo e quando essere attento in fase di ripiego. Questo vuol dire che a Milanello il lavoro viene fatto bene. In questo momento non vedo differenze tra il capitano rossonero e il giovane francese”.