Dalla Spagna, l’Inter piomba sull’obiettivo del Milan: gioca nel Napoli!

Sarà un fine stagione caldo per Eljif Elmas, centrocampista macedone del Napoli. Dalla Spagna infatti il quotidiano Marca è sicuro: l’Inter vorrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla dirigenza rossonera, che già da un po’ aveva inserito il calciatore negli obiettivi di mercato.

Elmas Napoli Mercato

I rossoneri infatti perderanno a parametro 0 Frank Kessie e Elmas rientra tra i possibili sostituti. Il macedone inoltre può essere funzionale per la sua duttilità: è in grado di giocare davanti alla difesa, come mezzala ma anche da esterno se necessario.

Secondo il noto quotidiano, il Milan avrebbe offerto al Napoli uno scambio con Ante Rebic, valutato 35 milioni di euro. Al momento però De Laurentiis non sembra minimamente aperto alla trattativa.

FILIPPO FAGIOLINI