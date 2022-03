Tegola per il Bologna, il difensore salta il Milan

Dopo la sosta delle Nazionali, il Milan affronterà nel posticipo del lunedì sera, il Bologna a San Siro.

In vista della gara, per il Bologna non arrivano buone notizie dall’infermeria. Lorenzo De Silvestri, che si era fermato nell’allenamento di sabato mattina, per un fastidio muscolare, salterà la trasferta di San Siro.

Foto: Getty De Silvestri Milan Bologna comunicato

Il comunicato del Bologna:

“Gli esami cui è stato sottoposto Lorenzo De Silvestri, in seguito a un risentimento accusato nei giorni scorsi, hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero di circa 3-4 settimane. Nicolas Dominguez ha lavorato, invece, in parte con il gruppo“.