Gabbia: “Avere i tifosi è uno stimolo, vogliamo farlo per loro!”

A pochi minuti dall’inizio del match casalingo contro l’Empoli, il difensore rossonero Matteo Gabbia è stato intervistato ai microfoni di Milan TV.

Queste le sue parole nello specifico:

PARTITA – “Serve continuità, siamo molto concentrati perché ormai la partita di Napoli è passata. Ci siamo allenati bene, dobbiamo cercare di portare a casa il risultato in tutti i modi. I tifosi ci danno tantissima carica, ci stanno seguendo sempre sia in casa che in trasferta e sono di grande sostegno per noi.”

TIFOSI – “Per noi è uno stimolo avere i tifosi, come sempre oneremo la maglia e tutti i tifosi che ci supportano.”

DIFESA – “Spero che continuerà ad essere così, siamo tutti ottimi difensori. Ci alleniamo con la giusta concentrazione e motivazione. Negli allenamenti vogliamo migliorare i nostri difetti: siamo concentrati in settimana per fare belle partite nel weekend.”