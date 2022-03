Ibrahimovic suona la carica: “Vogliamo fare il massimo, la squadra ha tanta fame!”

Intervenuto ai microfoni di Milan TV nel pre-partita di Napoli-Milan, Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare un mese e mezzo dopo l’infortunio. Stasera, infatti, lo svedese sarà in panchina pronto a subentrare a gara in corso:

Ibrahimovic Milan Napoli

“Sarà una bella partita, vogliamo fare il massimo per portare via punti, siamo preparati. Sto bene e ho sempre voglia di giocare, a volte non ci sono riuscito a causa degli infortuni ma ora ci sono e sono pronto. La squadra ha tanta fame, ma sempre con controllo“.

Ibrahimovic ha poi parlato anche ai microfoni di DAZN dell’ambiente infuocato del Maradona: “Ogni gara è importante, qui c’è qualcosa di extra con questo pubblico che fa rumore. L’ultima volta che ero qua era vuoto, ora è pieno e speriamo di fare come l’ultima volta che c’ero io”.

“Se giocherò? Vediamo, vediamo. Non ho parlato con il mister, decido io (ride, ndr)“.