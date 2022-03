Infortunio Giroud, sospiro di sollievo per Pioli: le condizioni del francese

Olivier Giroud è stato l’uomo copertina di Napoli-Milan: la sua zampata per il gol del definitivo 0-1 rossonero ha confermato la sua importanza per questo gruppo.

Esperienza, mentalità vincente, voglia di lottare su ogni pallone: il francese, nel corso di questa stagione, ha messo a segno tanti gol pesanti.

Nella gara dello Stadio Maradona, Olivier Giroud ha lasciato il campo al 68′ minuto in favore di Ante Rebic per un problema muscolare.

Il centravanti di Pioli, però secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, non dovrà sottoporsi ad alcun esame alla caviglia né per la distorsione, né per la ferita: non saranno necessari punti di sutura.

L’allenatore rossonero, dunuqe, può sorridere in vista dei prossimi impegni, considerando anche il rientro graduale di Zlatan Ibrahimovic.