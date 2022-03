Insigne deluso: “Abbiamo sprecato una grande occasione. Dobbiamo continuare a fare una cosa!”

Al termine di Napoli-Milan, partita terminata con la pesante vittoria per 1-0 dei rossoneri, Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Il capitano azzurro ha commentato così la sconfitta:

Insigne Napoli Milan

“In questa sconfitta c’è molto demerito nostro, anche se abbiamo lottato fino alla fine. Dispiace perché oggi c’era tanta gente a sostenerci e non siamo riusciti a far gioire i nostri tifosi. Sapevamo che oggi era una grande occasione ma l’abbiamo sprecata, ormai è finita e non possiamo piangerci addosso. A fine partita era inutile parlare nello spogliatoio, meglio farlo domani a mente fredda. Dobbiamo continuare a lavorare perché mancano altre partite importanti, dobbiamo ripartire dalle cose buone che abbiamo fatto. Fa male e dispiace tantissimo“