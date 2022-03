Maldini-Massara: arriva la notizia sul futuro!

Il Milan ha saputo ricostruire, nel corso degli ultimi anni, una rosa forte, competitiva, giovane ma ambiziosa allo stesso tempo.

Il lavoro eccelso di Massara e Maldini, sotto gli occhi di tutti, verrà premiato dalla società con il rinnovo.

Come riportato dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, infatti, pare non ci siano dubbi sul futuro dei due dirigenti.

Maldini Massara Milan

“I contratti del direttore tecnico e del direttore sportivo rossoneri sono in scadenza in estate, ma il loro lavoro è stato talmente positivo da rendere il prolungamento (pluriennale, di almeno 2 anni) quanto mai probabile, se non proprio una formalità.“

“La proprietà Elliott ha ovviamente apprezzato il rendimento dei rossoneri in campo, ancor più perché sono arrivati con una rosa che la coppia Maldini-Massara ha allestito senza spendere follie sul mercato (il Fair play finanziario, pur rivisto, è sempre in vigore e ha visto il Milan in visita alla sede Uefa proprio nei giorni scorsi).“

Il rinnovo per entrambi, dunque, sarebbe la giusta ricompensa per il lavoro svolto: c’è piena sintonia in tutto l’ambiente rossonero.