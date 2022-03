Milan a Dubai per l’EXPO, inaspettato Pioli: è scatenato (VIDEO)

Nel corso dei prossimi giorni una delegazione rossonera, guidata da Stefano Pioli, Paolo Maldini, Brahim Diaz e Fikayo Tomori incontrerà a Dubai la fanbase rossonera del posto durante una serie di iniziative dedicate proprio ai tifosi del Milan in occasione dell’EXPO.

Prima dell’inizio dell’evento però, i rossoneri, nel corso di una cena, in preda all’entusiasmo dovuto al momentaneo primo posto in campionato, si sono lasciati andare a canti e cori al ritmo dell’ormai celebre: “Pioli is on fire”.

