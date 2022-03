L’opinionista sportivo Stefano De Grandis, a Sky Sport ha elogiato il mister del Milan, Stefano Pioli.

Queste le parole di De Grandis:

Milan Pioli

“Pioli è da applausi, ha dato al Milan un gioco alternativo. Sopratutto quando c’erano giocatori in forma come Rebic, mettendolo di punta. Ora stanno facendo un po di fatica perchè i giocatori offensivi sono appannati”.

Domenica il Milan, affronterà il Napoli in trasferta allo stadio Maradona, in quella che potrebbe essere la partita decisiva per lo scudetto.