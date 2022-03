Non solo la Juventus, anche il Milan sul centrocampista!

Il Milan sta pianificando il mercato estivo: l’obiettivo è quello di consegnare a Stefano Pioli, almeno un innesto per reparto.

In difesa il primo nome resta quello di Sven Botman, Origi è in pole per l’attacco, a centrocampo occhi su Renato Sanches, mentre oltre al classico esterno offensivo (i nomi sono quelli di Lang e Berardi), i rossoneri monitorano anche il fantasista della Roma, Zaniolo.

Foto: Getty Zaniolo Milan calciomercato

Secondo Il Messaggero, non ci sarebbe soltanto la Juventus sul calciatore della Roma, ma anche il Milan monitora attentamente la situazione.

Il club giallorosso, si legge, è disposto a valutare eventuali offerte per il suo gioiellino, il cui rapporto con Mourinho non è mai decollato.

La valutazione del cartellino è alta, almeno 50 milioni di euro, la concorrenza è agguerrita perché oltre alla Juventus, ci sono anche United, Tottenham e PSG, ma la notizia è che anche il Milan è fortemente interessato al fantasista italiano.