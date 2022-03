Notte da incubo per Donnarumma: prima l’errore, poi rissa in spogliatoio!

La sconfitta del Bernabeu e l’ennesima uscita dalla Champions League hanno trasformato lo spogliatoio del PSG in una polveriera. Secondo quanto riportato da Marca al termine della gara sono volate parole pesanti tra Neymar e Donnarumma.

Il brasiliano ha subito accusato l’ex portiere del Milan per il suo errore in occasione del gol del pareggio. A sua volta Gigio ha replicato prontamente prendendosela per il modo in cui Neymar ha perso la palla sul secondo gol dei Blancos.

Gianluigi Donnarumma of Paris Saint-Germain

I due sono arrivati ad un passo dallo scontro fisico, ma i loro compagni di squadra sono riusciti ad evitarlo mettendosi in mezzo. Le polemiche sull’uscita del PSG non si stanno placando ma anzi, stanno aumentando sempre di più.

Simone Borghi