Nuovo stadio a Milano? Il sindaco Sala rassicura i tifosi

Non si sciolgono i nodi sulla questione “Nuovo San Siro“. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in occasione della presentazione della Nuova Beic, ha dato gli ultimi aggiornamenti sul progetto.

Le sue parole: “Abbiamo fatto, come da regole, una richiesta formale al Ministero per capire se hanno un coordinatore per il dibattito pubblico disponibile e la risposta è stata negativa. Perciò, il giorno dopo, abbiamo avviato una gara velocissima per individuarlo.“

Stadio San Siro

Prosegue: “Ci sono professionalità che fanno questo di mestiere, quindi non sarà un grande problema. Da lì in poi diventa responsabilità del coordinatore e il mio messaggio per quest’ultimo sarà quello di fare le cose per bene e anche in fretta. Le due cose possono essere fatte insieme: non è necessario prendersi tempi inutili, bisogna fare quello che va fatto.”

Simone Borghi