Verso Milan-Empoli, Pioli scioglie i dubbi: sulla trequarti giocherà lui!

Questa sera a San Siro andrà in scena la gara tra Milan e Empoli e Pioli ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione.

Il grande dubbio di cui si è parlato in settimana era legato alla titolarità di Brahim Diaz, in ballottaggio con Franck Kessié. Alla fine, l’ivoriano è riuscito a spuntarla sullo spagnolo e dunque partirà dal 1′.

Brahim Diaz

Al numero 10 rossonero verrà comunque concesso uno spezzone di gara, come riporta Tuttosport. L’obiettivo dell’allenatore del Diavolo è quello di recuperare al 100% il giocatore. Serviranno anche i suoi sprint in queste ultime 10 finali per provare a vincere lo scudetto.