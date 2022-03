Verso Napoli-Milan, Rahmani: “Vogliamo farlo contro i rossoneri!”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, Amir Rahmani, difensore del Napoli, ha parlato così della sfida che li attende contro il Milan. Le sue parole:

“Siamo tutti sereni e concentrati per la sfida al Milan. Domenica non è un dentro o fuori, ci sono ancora tante partite da giocare. In squadra ci sono tanti calciatori che possono decidere una partita. Io ho sempre pensato di poter far bene, quello che mi ha aiutato è stata la continuità. Giocare con Koulibaly è facile, è tra i migliori difensori al mondo. Qui a Napoli ha dimostrato tutto. Contro il Milan proveremo a non prendere gol, è il nostro obiettivo ogni volta e ce lo ripetiamo anche in campo“.