Attento Milan, per Cambiaso c’è la fila: una squadra italiana in pole!

Nonostante la volontà del Milan di internazionalizzare la rosa, Maldini, Massara e l’area scouting rossonera continuano a seguire giovani prospetti che, in futuro, potrebbero esplodere come dice la strategia del club.

Tra gli osservati speciali c’è il terzino italiano del Genoa Andrea Cambiaso: classe 2000, in questo campionato ha totalizzato 25 presenze andando a segno una volta e fornendo 4 assist.

Cambiaso

Su di lui ci sono anche altre squadre. Non solo Inter e Juventus lo seguono, ma anche il Napoli che sembra essere più avanti di tutte. Secondo quanto detto da Il Mattino, nei prossimi giorni Giuntoli incontrerà il Genoa per parlare del ragazzo: valutazione di 15 milioni per lui.