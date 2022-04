Calciomercato Milan, si punta il giovane del Lione: il nome

Secondo RMC Sport, il Milan sarebbe interessato a Caqueret, ottimo centrocampista del Lione. Il giocatore avrebbe ricevuto una buona offerta per rinnovare il proprio contratto con i francesi, che scadrà nel 2023, tuttavia ora starebbe temporeggiando dopo aver registrato l’interesse dei rossoneri.

Le carte a favore di Maldini e Massara saranno sicuramente i francesi già presenti in rosa e, non solo, anche l’ormai quasi certezza di una partecipazione alla prossima Champions League, cosa che non avverrà probabilmente se il giocatore decidesse di rimanere a Lione, ottavo in classifica ad oggi.

Edoardo Ciccarelli