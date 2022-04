Cessione Milan, Bloomberg annuncia: “Le cifre della cessione del club!”

Le notizie arrivate da Reuters nel corso di questa mattina stanno trovando diverse conferme con il passare delle ore.

Scaroni Milan Cessione

Il fondo del Bahrain InvestCorp, infatti, sarebbe realmente in trattativa esclusiva con Elliott per acquistare il Milan.

Secondo l’emittente TV Bloomberg, Investcorp sarebbe vicino all’acquisto del club rossonero per una cifra che si aggira intorno al miliardo di euro (1,1 miliardi di dollari), secondo fonti vicine alla faccenda.

Il ricco fondo del Bahrain è già conosciuto in Italia per aver investito con Gucci, Riva e Dainese.

Le trattative sono in corso in questi giorni e, se la situazione dovesse esssere confermata, il Milan passerà in via definitiva a Investcorp, dopo l’esperienza del fondo Elliott.

Alessio Dambra