Bordata dell’ex rossonero: “Milan imperfetto, non andrà lontano in Europa!”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Alessandro Costacurta ha parlato del match tra Manchester City e Liverpool, confrontando il calcio inglese con quello italiano, lasciandosi andare a qualche critica.

Costacurta Milan Intervista

SULLA DIFFERENZA TRA INGHILTERRA E ITALIA – “Liverpool e Manchester City sono molto più forti delle altre squadre in Inghilterra. Sta qui la differenza con le squadre italiane: anche quelle di vertice da noi sono imperfette“.

SULLA SERIE A – “In Serie A nulla è scontato, ogni weekend può succedere qualcosa di sorprendente. E questo è positivo in un certo senso. D’altra parte, se vogliamo sognare di tornare grandi abbiamo bisogno di formazioni più solide. In Inghilterra City e Liverpool vincono sempre perché sono le più forti. Da noi il Milan non batte il Bologna, il Napoli fatica con l’Udinese, l’Inter perde in casa col Sassuolo. Questo significa che non andranno mai troppo avanti in Europa“.

SULLA FAVORITA PER LA VITTORIA – “Non c’è una favorita in Seria A. O forse c’è, ma io non la vedo. Tutte stentano a rimanere novanta minuti sul pezzo. Mi rendo conto che spesso nella mia carriera di giocatore guardavo alla meta senza godermi il viaggio. Voglio dire che se cominci a pensare: forse vinco lo scudetto, forse così lo perdo, allora ti sottoponi a tensioni eccessive. Ecco, mi sembra che le nostre squadre non riescano a godersi le partita in sé e si logorino nell’ansia dell’obiettivo“.