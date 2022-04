Dove vedere Inter-Milan in TV e streaming, tutte le soluzioni

DOVE VEDERE INTER MILAN – Mancano poche al calcio d’inizio di Inter-Milan. La vincente del Derby di Milano staccherà il pass per la finale di Coppa Italia. La semifinale d’andata si era conclusa con uno scialbo 0-0, motivo per cui questa sera entrambe le squadre giocheranno per vincere.

Dove vedere Inter Milan

LE PROBABILI FORMAZIONI

A poche ore dal big match di San Siro, ecco le probabili formazioni di Inter e Milan.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.

DOVE VEDERE INTER MILAN IN TV E STREAMING

Inter-Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia, in programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà visibile in esclusiva in diretta su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.