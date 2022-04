Milan, Giroud si espone: “Non possiamo più nasconderci!”

Ha parlato ai microfoni di Milan TV, a pochi giorni dal match di San Siro contro la Fiorentina, uno dei protagonisti della stagione rossonera, Olivier Giroud.

Giroud Milan scudetto

Il gigante francese, nel corso dell’intervista, non ha nascosto il desiderio dell’intero ambiente, tenuto vivo grazie ai 3 punti ottenuti nella trasferta dell’Olimpico contro la Lazio:

CONTRO LA LAZIO – “Abbiamo mostrato un grande spirito di squadra. Mai mollare, credere sempre per poter vincere la partita e così è ancora più bello, un’emozione pazzesca con 10.000 tifosi all’Olimpico. Abbiamo giocato bene e abbiamo creduto nella vittoria“.

SCUDETTO – “In questo momento finale della stagione abbiamo più pressione ma penso che il gruppo, la squadra sia molto concentrata sull’obiettivo di vincere la prossima partita. Dobbiamo noi tutti sognare, pensare a questo scudetto. Vogliamo vincerlo tutti, non possiamo nasconderci“.

DESIDERIO – “Se non faccio gol io e lo fa un altro va bene. Io voglio solo che vinca il Milan. Spero che questo termine di stagione sia bellissimo per i tifosi, per vivere una storia unica tutti insieme“.

Elio Granito