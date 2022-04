Il Milan punta Svanberg? La risposta del centrocampista del Bologna!

Il Milan capolista di Stefano Pioli sfida in casa il Bologna di Sinisa MIhajlovic nel posticipo del lunedì della trentunesima giornata di Serie A. Bivio cruciale per la corsa Scudetto quello di domani sera per i rossoneri, obbligati a vincere per tenere a distanza il Napoli ed allungare nuovamente in classifica.

Svanberg, Milan, Calciomercato

Il centrocampista del Bologna Matias Svanberg, accostato recentemente anche al Milan, si è espresso così alla vigilia del match riguardo il suo futuro: “Voci sul Milan? Io non avevo parlato con nessuno. Ora sono concentrato sul presente e sulle ultime partite per fare bene col Bologna, poi penserò al futuro”.

SANTO ROMEO