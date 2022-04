Milan-Bologna, Leao deluso: “Brutto pareggiare così, ora possiamo fare solo una cosa”

Al termine del match tra Milan e Bologna, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Rafael Leao, che ha parlato del pareggio tra le due compagini:

SU PARTITA – “Secondo me è brutto pareggiare così, abbiamo fatto di tutto per i tre punti. Adesso pensiamo alla prossima partita e a vincere. Ci è mancato solo il gol, continuiamo a lavorare a testa alta”

SU CAMPIONATO – “Dobbiamo solo pensare alla prossima partita e vincerla, che è quello che vogliamo per il nostro obiettivo”

L’ala rossonera ha parlato anche ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Siamo ancora primi, ma oggi è una partita brutta perché non abbiamo vinto. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo fatto gol. Cosa è mancato? La cattiveria sotto partita, è quello che dobbiamo migliorare anche per le prossime partite.

Pressione in casa? No, siamo primi e volevamo far felici i nostri tifosi. Ora pensiamo solo alla prossima partita”.

Alessio Dambra