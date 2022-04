Milan, destino segnato per Messias: la decisione

Sarà un’estate molto calda per i tifosi rossoneri. Investcorp vuole fortemente il Milan e, qualora dovesse concretizzarsi l’acquisto del club rossonero, il fondo arabo sarebbe pronto a intervenire fortemente sul mercato con acquisti importanti. Tuttavia, ci sono alcune situazioni in bilico per il club di Via Aldo Rossi, legate ai giocatori in prestito. E, in particolare, quella di Messias.

Messias Florenzi Milan

Il brasiliano, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe non essere riscattato dal Crotone, aumentando così il budget per il mercato estivo. Discorso diverso per Florenzi, per il quale il riscatto è fissato a 4,5 milioni dalla Roma ed è l’uomo più vicino a restare al Milan, per quanto riguarda i giocatori in prestito.