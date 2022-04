Tegola Milan, infortunio per un difensore: domani si opera!

Nel corso del match andato in scena ieri sera, Alessandro Florenzi ha riportato un trauma al ginocchio sinistro. Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo sul proprio profilo Twitter, gli esami effettuati dal terzino avrebbero evidenziato una lesione del menisco interno che necessita di intervento in artroscopia.

Florenzi, Milan, Infortunio

L’intervento verrà effettuato dal professor Mariani a Roma nella giornata di domani. Previsto almeno un mese di stop per il giocatore, che con molta probabilità non rientrerà in campo prima di maggio. Per avere una panoramica più chiara sui tempi di recupero bisognerà comunque attendere e maggiori informazioni verranno fornite solo dopo l’operazione del difensore.

SANTO ROMEO