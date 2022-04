L’ex rossonero vota Milan: “Spero vinca lo Scudetto!”

Il Milan di Stefano Pioli, che domenica ospiterà la Fiorentina alle ore 15:00 nella 35^ giornata di campionato, è pienamente in lotta per lo Scudetto come non accadeva da diverso tempo ormai.

Il testa a testa con i cugini nerazzurri è avvincente, allenante ed emiozionante: siamo giunti nella fase decisiva della stagione.

I palloni pesano, sempre più, edil margine di errore diminuisce sensibilmente: il Milan dovrà ritrovare la migliore fase difensiva e concrettizare quella offensiva: un po’ come faceva Matteo Ardemagni, attaccante cresciuto nelle giovanili del Milan.

Ardemagni Milan Scudetto

In prima squadra non hai mai esordito, ma è comunque sempre rimasto sempre molto legato ai colori rossoneri.

Attualmente in Serie C al Siena, Ardemagni ha rilasciato un’intervista nella quale si è soffermato anche sulla lotta scudetto ai microfoni di Tuttomercatoweb:

Queste le sue dichiarazioni:

Chi vincerà il campionato? “Spero il Milan. Sono cresciuto in rossonero. Può succedere di tutto”.