Pato a sorpresa: “Ritorno al Milan? Maldini lo sa!”

Il giorno tanto atteso dai tifosi di Inter e Milan è finalmente arrivato: questa sera allo stadio San Siro andrà in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

L’andata, giocata più di un mese fa, è terminata 0-0: è tutto ancora in bilico per il passaggio del turno.

Alexandre Pato, ex attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport proprio in vista della stracittadina.

Di seguito, un estratto delle sue parole:

LEAO – “Ci sentiamo ogni tanto, ha talento e questo Milan sa avere pazienza con i giovani. Maldini è una garanzia e sa quello che serve ai giocatori.“

IL DERBY – “Il derby è il cuore della città. Per il derby la città si ferma.”

RITORNO AL MILAN – “A Orlando sto bene e ho ancora un contratto, però Maldini lo sa: sarei pronto. Ora sono maturato, ho un atteggiamento diverso nei confornti del calcio e magari sarei utile nel rapporto con i più giovani.“

IBRA – “Dovrebbe continuare? Si, è fondamentale perchè ha il fuoco dentro. Motiva i compagni e tutti hanno paura di lui, soltanto Onyewu in quel Milan lo aveva sfidato.“

GIROUD – “Giroud è forte, il pronostico è in bilico: è sempre così!”

PRONOSTICO – “Gara difficile, il Milan non può scivolare per lo Scudetto manca poco e il Milan può vincerlo. Battere gli avversari in Coppa Italia darebbe altra energia“