“Ha un’autostrada libera”, il commento a sorpresa sul Milan

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore del Milan e ora telecronista sportivo Aldo Serena ha espresso la sua opinione in merito alla corsa Scudetto, soffermandosi anche sulla formazione rossonera. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho l’impressione che Allegri possa farcela stasera. Viene da un ottimo momento, ha recuperato bene, ha tutto per farcela. Anche se non credo che una vittoria possa farlo tornare in gioco per la lotta scudetto. Il Milan ha davvero una autostrada molto libera davanti“.

SANTO ROMEO