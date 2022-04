Torino, Rodriguez: “Partita difficile contro il Milan, ma possiamo fare punti in un caso”

Il difensore granata Ricardo Rodriguez è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Torino-Milan. L’ex rossonero ha espresso tutto il suo ottimismo in vista della gara di questa sera, che si prospetta combattuta e ricca di emozioni. Queste le sue parole:

“Quella di oggi sarà una partita molto bella, contro un avversario forte come il Milan. In questa stagione abbiamo sempre giocato bene contro le grandi squadre, sono mancate solamente le vittorie. Stasera lotteremo per conquistare i tre punti e fare bene davanti al nostro pubblico ma anche loro sono qui per fare risultato. Sappiamo che sono obbligati a vincere, ma se rimaniamo concentrati per tutti i novanta minuti possiamo farcela”.

SANTO ROMEO