“Non sa nemmeno lui come ha fatto”, Cassano distrugge Giroud e il Milan

Antonio Cassano, ospite della Bobo Tv su Twitch, ci è andato giù pesante nei confronti del Milan in seguito al pareggio contro il Torino. Queste le sue parole:

Sulla partita contro il Torino:

“Ieri il Milan molto molto male: senza idee, senza gioco, senza qualità. Solo la difesa ha funzionato. Ha giocato molto meglio il Torino. I tre dietro la punta sono stati inguardabili: Brahim Diaz osceno, Leao non è più quello di un mese fa, Saelemaekers e Messias inconsistenti. A centrocampo mi è piaciuto Tonali, mentre Kessié da un po’ di partite timbra solo il cartellino”.

Su Giroud:

Ibrahimovic, Giroud, Cassano

“Ai rossoneri sta mancando Ibra. Giroud non è come lo svedese, ha fatto quei gol contro Inter e Napoli dove non sa nemmeno lui come ha fatto a segnare. L’attaccante francese non ha mai fatto una buona partita in questa stagione, ieri avrà toccato un paio di palloni. Poi ogni volta che segna vedo che tutti lo esaltano, ma, a mio avviso, non è un grande calciatore.

Sulla stagione:

“Il Milan, però, sta facendo qualcosa di unico, perché sono ancora lì a lottare per lo scudetto, non dimentichiamo che sono ancora primi. C’è da fare anche un’altra considerazione, cioè che i due migliori marcatori dei rossoneri sono Leao e Giroud con soli 8 gol. Può una squadra che punta allo scudetto avere i migliori marcatori con così pochi gol? Giroud, Leao e Ibra hanno in tre gli stessi gol di Immobile. I rossoneri l’anno prossimo, considerando che avranno nuovamente la Champions, devono intervenire in maniera importante sul mercato”.