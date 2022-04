Novità per il futuro del Milan: contatti con un fondo arabo!

Importante novità riguardo il futuro del Milan, secondo quanto riportato da L’Equipe. Il quotidiano sportivo francese infatti ha aperto con tutti i dubbi relativi alla proprietà del club rossonero.

Secondo quanto raccolto dal quotidiano francese, il Milan sarebbe in contatto con un fondo arabo che vorrebbe acquisire sia i rossoneri che il Lille.

Scaroni, Milan, Fondo Arabo

Il fondo in questione è Investcorp, fondato nel 1982 per permettere alle ricche famiglie del Medio-Oriente di investire sui mercati e sui progetti di sviluppo. Il fondo ha sede in Bahrain.

L’idea, appunto, è quella di acquistare sia il Milan che il Lille, le due società che sarebbero legate al fondo Elliott.

I contatti, spiega L’Equipe, sarebbero già iniziati